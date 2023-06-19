Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомашин

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В соответствии с поручением Главы государства МВД во взаимодействии с другими государственными органами с 23 января текущего года проводится легализация иностранных автомобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По состоянию на 16 июня легализовано более 161 тысячи автомобилей, еще свыше 13 тысяч ожидают регистрации.