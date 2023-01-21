Две казахстанские партии опубликовали заявления

Фото: facebook партии "Ауыл"

Две казахстанские партии сделали заявление, передаёт BaigeNews.kz.

Видеообращение председателя партии "Ауыл" Али Бектаева появилось на официальной странице партии в Facebook.

"Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" объединяет в своих рядах не только сельских граждан, но и всех тех, кто переживает за развитие села и сельских территорий. Наш электорат – это фермеры, работники сельского хозяйства, учителя, медицинские работники, представители социальной сферы. Порядка половины наших граждан проживает в сельской местности. Нашей первостепенной задачей является повышение качества жизни сельчан, развитие агропромышленного комплекса и комплексное развитие сельских территорий. все это является основой сохранения продовольственной безопасности нашей страны. Это - основное и неизменное политическое направление деятельности нашей партии.Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" приветствует проведение выборов в нижнюю палату парламента и маслихаты. Мы видим, что в Казахстане происходит расширение партийного поля и усиление конкуренции. Это нас нисколько не пугает, а наоборот мотивирует", — сказал Али Бектаев.

Он отметил, что у партии есть своя политическая платформа, а также конкретные и четкие предложения в концепцию развития сел и сельских территорий.

"Мы знаем меры и реформы, которые мы готовы предложить своему электорату.Мы готовы к честной и открытой борьбе в новом избирательном цикле", — отметил Али Бектаев.

Также опубликовано обращение президиума Общенациональной социал-демократической партии.

"Мы готовы бороться за изменение политического статус-кво в нашей стране. В предыдущей парламентской электоральной кампании, сомневаясь в честности голосования мы приняли решение не выдвигать своих кандидатов и бойкотировать выборы. Теперь, ситуация изменилась, изменились законодательные условия и сама система власти. Поэтому, понимая ответственность за будущее нашей страны, наша партия приняла решение участвовать в предстоящей электоральной кампании. Наша страна сталкивается с системными проблемами во всех сферах жизни. Доступ к политическим и экономическим ресурсам ограничен для широкого круга граждан. Разрыв между богатыми и бедными уже достиг небывалых размеров. Мы не хотим и не желаем принимать текущую социально-политическую и экономическую политику государства. Мы будем участвовать в выборах, с целью решения накопившихся проблем в обществе, расширения прав граждан и демократизации политической системы", — говорится в заявлении.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис и назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года. Также он подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней".