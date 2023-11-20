Две беременные женщины попали в ДТП в Павлодаре

Два ДТП с участием беременных женщин произошли в Павлодаре за минувшие выходные. Пострадавшие госпитализированы, передаёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.

"18 ноября на перекрестке улиц Камзина и Ломова столкнулись микроавтобус и легковушка. 37-летнюю женщину на 37 неделе беременности доставили в городскую больницу №1. 19 ноября столкновение двух машин произошло на перекрестке улиц Сураганова и Нурмагамбетова. Пострадала 31-летняя женщина на восьмой неделе беременности. Её направили в тот же стационар", - пишет издание.

В минувшие выходные работу службы "103" осложнили погодные условия. Но медицинские бригады выполняли выезды, несмотря на ураган.