Две беременные женщины попали в ДТП в Павлодаре
Сегодня, 12:26
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Сегодня, 12:26Сегодня, 12:26
121Фото: Baigenews.kz
Два ДТП с участием беременных женщин произошли в Павлодаре за минувшие выходные. Пострадавшие госпитализированы, передаёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.
"18 ноября на перекрестке улиц Камзина и Ломова столкнулись микроавтобус и легковушка. 37-летнюю женщину на 37 неделе беременности доставили в городскую больницу №1.
19 ноября столкновение двух машин произошло на перекрестке улиц Сураганова и Нурмагамбетова. Пострадала 31-летняя женщина на восьмой неделе беременности. Её направили в тот же стационар", - пишет издание.
В минувшие выходные работу службы "103" осложнили погодные условия. Но медицинские бригады выполняли выезды, несмотря на ураган.
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