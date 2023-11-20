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Две беременные женщины попали в ДТП в Павлодаре

Сегодня, 12:26
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 12:26
Сегодня, 12:26
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Фото: Baigenews.kz

Два ДТП с участием беременных женщин произошли в Павлодаре за минувшие выходные. Пострадавшие госпитализированы, передаёт корреспондент @Pavlodarnews.kz.

"18 ноября на перекрестке улиц Камзина и Ломова столкнулись микроавтобус и легковушка. 37-летнюю женщину на 37 неделе беременности доставили в городскую больницу №1.

19 ноября столкновение двух машин произошло на перекрестке улиц Сураганова и Нурмагамбетова. Пострадала 31-летняя женщина на восьмой неделе беременности. Её направили в тот же стационар", - пишет издание.

В минувшие выходные работу службы "103" осложнили погодные условия. Но медицинские бригады выполняли выезды, несмотря на ураган.

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