Дважды побивший казахстанца российский боксёр досрочной победой дебютировал в профи

Российский боксер Всеволод Шумков провел свой первый бой на профи-ринге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Шумков выступил на вечере бокса компании RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге (Россия). Его соперником был представляющий Россию боксер армянского происхождения Гарик Геворкян. Бой во втором полулегком весе был рассчитан на шесть раундов, но не продлился всю дистанцию: после третьего раунда Геворкян отказался продолжать поединок.

Таким образом, Всеволод Шумков с победы начал свою профессиональную карьеру, а Гарик Геворкян потерпел третье поражение в профи. Добавим, что в любителях лучшим достижением Шумкова была "бронза" чемпионата мира-2023. Также россиянин дважды дрался с казахстанским боксером Бейбарысом Жексеном и в обоих боях победил его решением судей.