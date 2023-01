Два вертолёта столкнулись в Австралии. Погибли четыре человека

В районе восточного побережья в Австралии над пляжем стокнулись два прогулочных вертолёта, в результате погибли четыре человека и не менее 13 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Gold Cost Bulletin.

Крушение в небе попало на видео.

The emergency response to the helicopter tragedy on the Gold Coast was swift, with horrified witnesses desperately trying to help those involved. @CharltonHart #9News pic.twitter.com/3ZWnW0bEIX