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  • Два вертолёта столкнулись в Австралии. Погибли четыре человека
9News Queensland Сегодня, 15:36
203
Сегодня, 15:36
203
Фото: 9News Queensland

Два вертолёта столкнулись в Австралии. Погибли четыре человека

В районе восточного побережья в Австралии над пляжем стокнулись два прогулочных вертолёта, в результате погибли четыре человека и не менее 13 пострадали,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Gold Cost Bulletin.

Крушение в небе попало на видео.

 Скорая помощь штата Квинсленд сообщила в соцсетях о прибытии экстренных служб на место крушения и о 13 пострадавших. Известно также, что три человека находятся в критическом состоянии.

Видео: 9News Queensland
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#крушение #Австралия
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:36
203
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