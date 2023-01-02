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Сегодня, 15:36
203
203Фото: 9News Queensland
Два вертолёта столкнулись в Австралии. Погибли четыре человека
В районе восточного побережья в Австралии над пляжем стокнулись два прогулочных вертолёта, в результате погибли четыре человека и не менее 13 пострадали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Gold Cost Bulletin.
Крушение в небе попало на видео.
The emergency response to the helicopter tragedy on the Gold Coast was swift, with horrified witnesses desperately trying to help those involved. @CharltonHart #9News pic.twitter.com/3ZWnW0bEIX— 9News Queensland (@9NewsQueensland) January 2, 2023
Скорая помощь штата Квинсленд сообщила в соцсетях о прибытии экстренных служб на место крушения и о 13 пострадавших. Известно также, что три человека находятся в критическом состоянии.
Видео: 9News Queensland
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