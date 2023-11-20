Два уголовных дела за незаконное применение препаратов для травли насекомых завели в РК

12 человек отравились препаратами для травли насекомых в Казахстане с начала 2023 года. Об этом сообщили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения страны. При этом половина из них – дети до 14 лет, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Среди этих фактов есть два случая с летальным исходом. Из-за халатности соседки, которая травила насекомых погибли малыши. Специалисты обнаружили в квартире пары аммиака в воздухе и большое превышение оксида углерода.

За последние 3 года, по информации комитета, всего в стране зарегистрировано 28 случаев отравления дезинсекционными средствами. Больше всего в Усть-Каменогорске и Актау.

"Из них 16 случаев в 2021 году в Усть-Каменогорске и 12 случаев в 2023 году в Актау. В 2022 году случаев отравления дезсредствами не регистриовалось.В случае по Актау наименование дезинсекционного средства неизвестно, так как хозяйка квартиры не помнит. Во втором случае по г. Усть-Каменогорск использовано дезсредство "Титан"", - пояснили в комитете санэпидконтроля.

Мы уточнили, как регулируется ввоз и продажа средств для травли насекомых. Как отметили в комитете, перед попаданием в точки продаж они должны быть в обязательном порядке зарегистрированы.

"Дезинфицирующие, дезинсекционные и дератизационные средства для применения в быту, в лечебно-профилактических учреждениях и на других объектах (кроме применяемых в ветеринарии, сельском хозяйстве и репеллентных средств, относящихся к средствам индивидуальной защиты дерматологическим от воздействия биологических факторов (насекомых), используемым в условиях промышленного производства), подлежат государственной регистрации", - отметили в ведомстве.

Отвечают за это специалисты комитета санэпидконтроля. Однако применение таких препаратов никак не контролируется, и они нередко открыто продаются в свободном доступе.

С начала года в Казахстане зарегистрировано два случая незаконного применения препаратов для травли насекомых. Заведены уголовные дела

"По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 304 (нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов) части 1 и 3 Уголовного кодекса РК", - ответили в комитет санэкпидконтроля.

Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 2000 МРП. Это почти 7 миллионов тенге. А также исправительные или общественные работы. Либо лишение свободы на 2 года.

При этом по части 3 статьи, это деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, виновнику грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет. При гибели двух и более человек, предусмотрено наказание от 5 до 10 лет.

По данным же комитета государственных доходов, в страну ввезено почти 2 миллиона тонн дезинсекционных и дератизационных средств. Больше всего из Китая.

Пока продажа таких препаратов никак не регулируется. Есть средства, которые рассчитаны на большие площади, для зданий, а не для квартир. Нередко люди не читают инструкцию. К примеру, для использования препарата "Титан", о котором упоминается в ответе санэпидконтроля, следует надевать спецодежду, очки и респиратор с противогазовым патроном. И это только минимум из указанных мер предосторожности.