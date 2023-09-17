  • 17 Сентября, 17:52
  • BAIGENEWS

Два судна столкнулись близ Стамбула

Сегодня, 17:44
АВТОР
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Unsplash/Engin Yapici Сегодня, 17:44
Сегодня, 17:44
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Фото: Unsplash/Engin Yapici

Сухогруз, следовавший из России, и контейнеровоз столкнулись у берегов Стамбула, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр", — сообщили  в генеральном управлении береговой охраны Турции.

По данным собеседника агентства, New Legend под флагом Гонконга следовал из России в Малайзию. Контейнеровоз ходит под флагом Португалии.

В береговой охране уточнили, что, согласно результатам проверки, пострадавших и жертв в результате инцидента нет, также не зафиксирован ущерб окружающей среде.

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