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  • Два сотрудника предприятия отравились насмерть в Кызылординской области
рixabay Сегодня, 04:02
87
Сегодня, 04:02
87
Фото: рixabay

Два сотрудника предприятия отравились насмерть в Кызылординской области

В Кызылординской области в результате отравления неизвестным веществом скончались двое сотрудников ТОО "Казспектрстрой", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Инцидент произошел 3 февраля в ТОО "Казспекторстрой", являющемся субподрядчиком компании "Саутс-Ойл".

"По предварительной информации, у двух сотрудников товарищества диагностирована сердечная недостаточность, вызванная отравлением неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". По данному факту начато досудебное расследование", - сообщили в областном департаменте полиции.

Назначены экспертизы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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#смерть #работники #предприятие
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:02
87
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