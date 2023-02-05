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Два сотрудника предприятия отравились насмерть в Кызылординской области
В Кызылординской области в результате отравления неизвестным веществом скончались двое сотрудников ТОО "Казспектрстрой", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Инцидент произошел 3 февраля в ТОО "Казспекторстрой", являющемся субподрядчиком компании "Саутс-Ойл".
"По предварительной информации, у двух сотрудников товарищества диагностирована сердечная недостаточность, вызванная отравлением неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов". По данному факту начато досудебное расследование", - сообщили в областном департаменте полиции.
Назначены экспертизы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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