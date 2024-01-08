Два смертельных ДТП произошло на трассах в ЗКО
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Четыре человека погибли и 12 пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях на трассах в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный департамент полиции.
Сообщается, что на 62 километре автодороги Уральск – Атырау при повороте водитель Chevrolet Nexia потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшейся по встречной полосе Toyota Ipsum.
"В результате лобового столкновения погибли оба водителя и один пассажир. Восемь пострадавших доставили в больницу", - сообщили в полиции.
Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование.
Сообщается также ещё об одной аварии. Мужчина решил обогнать грузовик, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Водитель погиб, ещё четыре человека пострадали.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Пропавшую больше 10 дней казахстанку нашли полицейские
- Трагедия на руднике "Майкаинзолото": к поискам людей подключили дроны
- Вторая ракетка Казахстана победила в финале турнира в Австралии
- Карагандинский зоопарк просит жителей сдавать свои новогодние ёлки для зверей
- В Кокшетау в 2024 году начнут строить ТЭЦ