Два самолёта столкнулись на авиафестивале в Португалии

Два самолёта столкнулись на авиафестивале Beja Air Show в городе Бежа в Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на JN.

В результате погиб пилот из Испании, травмы получил португальский пилот, его госпитализировали. Среди зрителей пострадавших нет.

В результате крушения самолета возник пожар. Причины ЧП выясняются.

После произошедшего фестиваль отменили.