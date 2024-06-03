Два самолёта столкнулись на авиафестивале в Португалии
Сегодня, 07:45
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Сегодня, 07:45Сегодня, 07:45
84Фото: jn.pt
Два самолёта столкнулись на авиафестивале Beja Air Show в городе Бежа в Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на JN.
В результате погиб пилот из Испании, травмы получил португальский пилот, его госпитализировали. Среди зрителей пострадавших нет.
В результате крушения самолета возник пожар. Причины ЧП выясняются.
После произошедшего фестиваль отменили.
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