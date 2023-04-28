Два ружья и винтовку изъяли у жителя области Жетiсу

Два ружья и винтовку изъяли у ранее судимого жителя области Жетiсу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Аксуском районе, где местные полицейские в ходе отработки “Правопорядок” проверили отдаленное крестьянское хозяйство. У 48-летнего владельца фермы изъято три единицы незаконно хранящегося оружия.

"Мужчина прописан в соседнем районе и согласно учетным данным ранее привлекался к уголовной ответственности. В одном из домостроений на территории его хозяйства были обнаружены винтовка ТОЗ, калибра 5,6 мм, а также два ружья, одно двуствольное, другое одноствольное, 20 и 12 калибра соответственно. Оружие изъято с назначением баллистической экспертизы", – сообщил начальник Аксуской районной полиции Ернар Ширбаев.

Расследование по факту проводится согласно статье 287 УК РК “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия”.