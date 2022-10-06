"Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить

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Именитый боксёр Серик Сапиев рассказал, как ему работалось на госслужбе. По словам спортсмена, самое главное для чиновника - крепкие нервы, передает BaigeNews.kz.

"Если что-то случилось, виноват всегда чиновник какой-то. Это неправильно - получать ни за что. Наверное, можно сказать, что чиновнику нужно быть психоэмоционально устойчивым. Там нагрузка такая есть. В спорте ты ответственен сам за себя: тебе нужно готовиться, выступать на соревнованиях. Ты сам за себя ответственный, сам знаешь, как ты себя чувствуешь. А чиновник как будто и за себя ответственен и за других. И такой микс. У тебя такая большая ответственность, если ты на руководящей должности. Если не на руководящей - по направлению ответственность. Но всё равно есть вопросы, которые ты не можешь регулировать. Но ты за них ответственный. В этом плане чиновникам тяжело", - сказал боксер.

Чемпион Олимпийских игр - 2012 по боксу в Лондоне признался, что в работе его посещала мысль применить свои боксерские навыки на коллегах.

"Два раза я хотел сделать хук, но сдержался. Я понимал, что делать этого нельзя. Можно просто посмотреть, сказать, накричать, повысить голос. Но никак не поднять руку. Вспоминаю, если бы можно было поднять руку, то два раза на ринге, например. Одели бы нам перчатки или где-то в другом месте. По правилам каким-то выступить. В драке ничего не решишь", - посетовал он.

Правда, боксёр отказался называть имена коллег, кого бы он хотел ударить.

Серик Сапиев занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК. Год назад он оставил госслужубу.