  • 16 Ноября, 23:59
  • BAIGENEWS

Два подъезда жилой многоэтажки обрушились в Астрахани

Сегодня, 23:47
АВТОР
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30.mchs.gov.ru Сегодня, 23:47
Сегодня, 23:47
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Фото: 30.mchs.gov.ru

В российском городе Астрахань обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz

По данным МЧС Астраханской области, обрушились третий и четвёртый подъезды. Незадолго до этого в экстренные службы позвонили жильцы дома и сообщили о трещине на фасаде здания.

Более 200 жильцов, в том числе дети, были эвакуированы до обрушения дома. Они находятся в пунктах временного размещения.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в соцсетях сообщил, что по предварительным данным погибла 84-летняя жительница одной из квартир. Ведутся поиски жильцов двух квартир. 

"Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения", - написал губернатор. 

По предварительным данным, произошло обрушение конструкции здания. По словам Бабушкина, экстренные службы отвергают версию взрыва.

На месте ЧП работают спасатели и кинологи, спецтехника.

Видео: МЧС Астраханской области
Видео: МЧС Астраханской области

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