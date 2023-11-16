Два подъезда жилой многоэтажки обрушились в Астрахани
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В российском городе Астрахань обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МЧС Астраханской области, обрушились третий и четвёртый подъезды. Незадолго до этого в экстренные службы позвонили жильцы дома и сообщили о трещине на фасаде здания.
Более 200 жильцов, в том числе дети, были эвакуированы до обрушения дома. Они находятся в пунктах временного размещения.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в соцсетях сообщил, что по предварительным данным погибла 84-летняя жительница одной из квартир. Ведутся поиски жильцов двух квартир.
"Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения", - написал губернатор.
По предварительным данным, произошло обрушение конструкции здания. По словам Бабушкина, экстренные службы отвергают версию взрыва.
На месте ЧП работают спасатели и кинологи, спецтехника.
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