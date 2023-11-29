Два пассажирских автобуса столкнулись в Караганде
Сегодня, 10:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:21Сегодня, 10:21
143Фото: Baigenews.kz
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов произошло в Караганде, в результате которого пассажиры получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
По информации ДП области, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Карла Маркса. Столкнулись автобусы № 56 и № 44. В результате ДТП в больницу доставили семь пассажиров.
"Все они получили ушибы различной локализации. После оказания первой помощи, всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Еще двоим пассажирам помощь не понадобилась", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
По факту ДТП в полиции завели уголовное дело, были назначены все необходимые экспертизы.
Самое читаемое
- Куда ушли почти 2 млрд тенге выделенные на благоустройство Актобе?
- Инвестиционные проекты на 7,1 трлн тенге реализуют в Актюбинской области
- Песня казахстанского певца признана абсолютным хитом года в Москве
- Прокуратура Жамбылской области выявила 1,6 тысячи детей, воспитываемых по доверенности
- Женщина заставляла студентку заниматься проституцией в Уральске