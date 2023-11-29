Два пассажирских автобуса столкнулись в Караганде

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов произошло в Караганде, в результате которого пассажиры получили травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

По информации ДП области, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Карла Маркса. Столкнулись автобусы № 56 и № 44. В результате ДТП в больницу доставили семь пассажиров.

"Все они получили ушибы различной локализации. После оказания первой помощи, всех пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Еще двоим пассажирам помощь не понадобилась", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

По факту ДТП в полиции завели уголовное дело, были назначены все необходимые экспертизы.