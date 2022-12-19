Два обреза и винчестер изъяли у жителя Кентау

Фото: пресс-службы департамента полиции Туркестанской области

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" полицейские в Туркестанской области изъяли у местного жителя два обреза и винчестер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"Ночью, на одной из улиц города Кентау полицейские остановили автомобиль марки "Мерседес", вызвавший у них подозрение. При проверке стражи порядка обнаружили в салоне автомобиля три единицы огнестрельного оружия. Изъятые в качестве вещественных доказательств два обреза и винчестер направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 287 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Подозреваемого, жителя города Кентау доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.