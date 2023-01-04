Два новых ЦОНа открыли в Астане

Об открытии двух новых ЦОНов в Астане сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с закрытием ЦОНа, расположенного по адресу проспект Тауелсиздик, 32, госкорпорацией принято решение об открытии двух новых ЦОНов по адресам: проспект Тауелсиздик, 16/1 и улица К. Сатпаева, 25. Теперь жители Алматинского района могут выбрать удобный для себя ЦОН для получения госуслуг", - уточнили в корпорации.

В новых цифровых офисах есть всё необходимое для оказания услуг - зоны документирования, скорости, социальных услуг, Е-натиже, где клиенты могут подать обращение в госорган, а также отдел предоставления услуг земельного кадастра. Для пенсионеров, многодетных матерей, лиц с ограниченными возможностями в новых центрах предусмотрены пандусы и отдельные окна для обслуживания.

ЦОН по адресу проспект Тауелсиздик, 32, закрылся 30 декабря и больше не принимает посетителей. В двух новых ЦОНах гражданам оказывают услуги в будни с 9:00 до 18:00.