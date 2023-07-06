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irk.aif.ru Сегодня, 14:06
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Сегодня, 14:06
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Фото: irk.aif.ru

Два мальчика утонули на канале имени Сатпаева

В селе Байет Павлодарской области утонули двое детей. Ученики шестого и седьмого классов вышли из дома накануне вечером в сторону канала имени Сатпаева и пропали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.

Уточняется, что родителей и других взрослых рядом не было. Вещи мальчиков нашли на берегу. 

"Силами спасателей их тела были найдены и извлечены из воды", — сообщили в ДЧС.

Тело одного из детей нашли в час ночи, другого извлекли водолазы в шесть часов утра. Сотрудники Департамента по ЧС еще раз напоминают о соблюдении правил безопасности на воде.

 

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Сегодня, 14:06
364
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