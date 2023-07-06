Два мальчика утонули на канале имени Сатпаева

Фото: irk.aif.ru

В селе Байет Павлодарской области утонули двое детей. Ученики шестого и седьмого классов вышли из дома накануне вечером в сторону канала имени Сатпаева и пропали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области.

Уточняется, что родителей и других взрослых рядом не было. Вещи мальчиков нашли на берегу.

"Силами спасателей их тела были найдены и извлечены из воды", — сообщили в ДЧС.

Тело одного из детей нашли в час ночи, другого извлекли водолазы в шесть часов утра. Сотрудники Департамента по ЧС еще раз напоминают о соблюдении правил безопасности на воде.