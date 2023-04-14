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Два казахстанца попали в топ-50 лучших боксеров мира
Издание World Boxing News представило рейтинг 50 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound) за апрель 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Возглавляет список чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF украинец Александр Усик.
В рейтинг попали два чемпиона мира в среднем весе из Казахстана — обладатель титула IBO Геннадий Головкин и Жанибек Алимханулы, которому принадлежит пояс WBO. Головкин занял 27-е место, Алимханулы — 48-е.
Топ-10 рейтинга P4P по версии WBN выглядит так:
1. Александр Усик (Украина)
2. Наоя Иноуэ (Япония)
3. Сауль "Канело" Альварес (Мексика)
4. Эррол Спенс-младший (США)
5. Дмитрий Бивол (Россия)
6. Девин Хэйни (США)
7. Теренс Кроуфорд (США
8. Джермелл Чарло (США)
9. Хуан Эстрада (Мексика).
10. Шакур Стивенсон (США).
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