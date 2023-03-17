Два дома, 12 дворов подтоплены в посёлке Каратал в Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области

В посёлке Каратал Уилского района Актюбинской области талые воды частично подтопили два дома, 12 дворовых территорий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Сообщается, что 17 марта из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи не выдержало подпора воды в западной части посёлка Каратал, в результате произошёл размыв обваловки.

Возникла угроза подтопления посёлка, поэтому местных жителей эвакуировали в сельскую школу .Был восстановлен размытый участок обваловки, уровень воды спал.

"Паводковые воды частично подтопили два дома, 12 дворовых территорий. Угрозы для населения нет, эвакуированные в школу жители возвращаются домой. Всем пострадавшим будет оказана помощь", - сообщили в акимате.

Отмечается, что аким области Ералы Тугжанов посетил посёлок Каратал. В ходе встречи с населением он призвал не паниковать, заверив, что принимаются все необходимые меры.