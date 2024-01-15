Два человека скончались от отравления угарным газом в ВКО

С начала отопительного периода в ВКО от печей, которые эксплуатировали с нарушениями правил пожарной безопасности, пострадало 17 человек, 10 из них дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

14 января отравление угарным газом получили три человека в Усть-Каменогорске. Мужчина и женщина были госпитализированы с отравлением в больницу. Их дочь 2015 года рождения от воздействия угарного газа, скончалась на месте.

"В ходе сбора материалов по данному факту было установлено, что отравление угарным газом было получено по причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи на твердом топливе, а именно произошел выход топочных газов из трещин отопительной печи, без возникновения пожара", - отметили в ДЧС.

Ещё один несчастный случай произошел в частном доме в поселке Белоусовка Глубоковского района по улице Пушкина.