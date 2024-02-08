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Два человека пострадали из-за взрыва газа в Ленгере

Сегодня, 15:25
АВТОР
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открытые источники Сегодня, 15:25
Сегодня, 15:25
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Фото: открытые источники

По предварительным данным, в Ленгере Толебийского района в одноэтажном здании  произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Взрыв произошёл в одном из магазинов Ленгера Толебийского района. Пострадали два человека, их доставили в больницу с ожогами.

"По некоторым данным магазин был построен на газопроводе. Владельцам не раз выписывали предписания об опасности данного строения", - пишет издание.

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