Два человека пострадали из-за взрыва газа в Ленгере

По предварительным данным, в Ленгере Толебийского района в одноэтажном здании произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Взрыв произошёл в одном из магазинов Ленгера Толебийского района. Пострадали два человека, их доставили в больницу с ожогами.