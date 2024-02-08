Два человека пострадали из-за взрыва газа в Ленгере
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
141Фото: открытые источники
По предварительным данным, в Ленгере Толебийского района в одноэтажном здании произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
Взрыв произошёл в одном из магазинов Ленгера Толебийского района. Пострадали два человека, их доставили в больницу с ожогами.
"По некоторым данным магазин был построен на газопроводе. Владельцам не раз выписывали предписания об опасности данного строения", - пишет издание.
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