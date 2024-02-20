Два человека погибли во времянке в Алматы
Сегодня, 21:40
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Сегодня, 21:40Сегодня, 21:40
126Фото: ДЧС Алматы
Трагедия произошла ночью в Медеуском районе Алматы. Пожар охватил жилой дом, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ДЧС города, в 3:43 пожарные расчёты направили на сообщение о ЧП по улице Муртазы, 29. По прибытии обнаружено горение открытым пламенем времянки на площади 15 квадратных метров.
"В связи с поздним сообщением пожар имел развившийся вид, происходило обрушение конструкций кровли времянки. Создалась угроза перехода огня на близрасположенный частный дом", - уточнили в ДЧС.
Пожар ликвидирован в 4:03. В ходе тушения обнаружены тела двоих людей. Предварительно времянка сдавалась в аренду.
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