  • 20 Февраля, 22:55
  • BAIGENEWS

Два человека погибли во времянке в Алматы

Сегодня, 21:40
АВТОР
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ДЧС Алматы Сегодня, 21:40
Сегодня, 21:40
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Фото: ДЧС Алматы

Трагедия произошла ночью в Медеуском районе Алматы. Пожар охватил жилой дом, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС города, в 3:43 пожарные расчёты направили на сообщение о ЧП по улице Муртазы, 29. По прибытии обнаружено горение открытым пламенем времянки на площади 15 квадратных метров.

"В связи с поздним сообщением пожар имел развившийся вид, происходило обрушение конструкций кровли времянки. Создалась угроза перехода огня на близрасположенный частный дом", - уточнили в ДЧС.

Пожар ликвидирован в 4:03. В ходе тушения обнаружены тела двоих людей. Предварительно времянка сдавалась в аренду. 

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