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Два человека погибли при пожаре в Щучинске

Сегодня, 09:01
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:01
Сегодня, 09:01
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Фото: baigenews.kz

В Щучинске произошёл пожар в двухэтажном четырёхквартирном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Сообщается, что на пожар выехали семь единиц техники и 22 пожарных.

Спасатели отметили, что тушение пожара было осложнено высокой пожарной нагрузкой, так как дом построен полностью из деревянных конструкций и относится к пятой степени огнестойкости.

"При тушении пожара были обнаружены два тела. ДЧС Акмолинской области выражает глубокие соболезнования родственникам погибших", - отметили в ведомстве.

 
 
 
 
 
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Публикация от Aqmola Tjd (@aqmola_tjd)

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