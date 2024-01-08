Два человека погибли при пожаре в Щучинске

В Щучинске произошёл пожар в двухэтажном четырёхквартирном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Сообщается, что на пожар выехали семь единиц техники и 22 пожарных.

Спасатели отметили, что тушение пожара было осложнено высокой пожарной нагрузкой, так как дом построен полностью из деревянных конструкций и относится к пятой степени огнестойкости.