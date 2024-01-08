Два человека погибли при пожаре в Щучинске
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
177Фото: baigenews.kz
В Щучинске произошёл пожар в двухэтажном четырёхквартирном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Сообщается, что на пожар выехали семь единиц техники и 22 пожарных.
Спасатели отметили, что тушение пожара было осложнено высокой пожарной нагрузкой, так как дом построен полностью из деревянных конструкций и относится к пятой степени огнестойкости.
"При тушении пожара были обнаружены два тела. ДЧС Акмолинской области выражает глубокие соболезнования родственникам погибших", - отметили в ведомстве.Посмотреть эту публикацию в Instagram
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