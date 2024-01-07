  • 7 Января, 20:34
  • BAIGENEWS

Два человека погибли при пожаре в Щучинске

Сегодня, 19:46
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 19:46
Сегодня, 19:46
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Фото: ДЧС Акмолинской области

В Щучинске произошел пожар в двухэтажном четырехквартирном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 22 человека личного состава. Тушение пожара было осложнено высокой пожарной нагрузкой, так конструктивно дом построен полностью из деревяных конструкций и относится к пятой степени огнестойкости. Пожар ликвидирован.

"При тушении пожара были обнаружены два тела. ДЧС Акмолинской области выражает глубокие соболезнования родственникам погибших", — говорится в сообщении.

 
 
 
 
 
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Публикация от Aqmola Tjd (@aqmola_tjd)

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