Два человека погибли при пожаре в Щучинске
Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46Сегодня, 19:46
115Фото: ДЧС Акмолинской области
В Щучинске произошел пожар в двухэтажном четырехквартирном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.
В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 22 человека личного состава. Тушение пожара было осложнено высокой пожарной нагрузкой, так конструктивно дом построен полностью из деревяных конструкций и относится к пятой степени огнестойкости. Пожар ликвидирован.
"При тушении пожара были обнаружены два тела. ДЧС Акмолинской области выражает глубокие соболезнования родственникам погибших", — говорится в сообщении.
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