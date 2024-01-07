Два человека погибли при пожаре в Щучинске

В Щучинске произошел пожар в двухэтажном четырехквартирном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 22 человека личного состава. Тушение пожара было осложнено высокой пожарной нагрузкой, так конструктивно дом построен полностью из деревяных конструкций и относится к пятой степени огнестойкости. Пожар ликвидирован.

"При тушении пожара были обнаружены два тела. ДЧС Акмолинской области выражает глубокие соболезнования родственникам погибших", — говорится в сообщении.