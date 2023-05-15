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Два авто с оружием заблокировали полицейские в Алматы
Машины с оружием блокированы в Алматы. Две Toyota в поле зрения патрульных полицейских попали минувшей ночью в Алатауском районе Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Стражам порядка показалось подозрительным поведение мужчин у пустыря.
"Завидев сотрудников полиции, фигуранты бросились врассыпную, но тщетно. Они были задержаны. При досмотре транспортных средств и места происшествия изъяты ружья Сайга и ТОЗ, ножи, травматический пистолет и патроны. Задержанные – жители Алматы и Алматинской области. Самому молодому 19 лет, а старшему – 37. К слову, трое из восьми подозреваемых ранее были судимы за кражи и преступление против личности", - рассказал начальник управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 287 УК РК.
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