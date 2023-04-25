Два авто с одинаковым госномером выявлены в ЗКО

Фото: BaigeNews.kz

В ЗКО выявлены два автомобиля марки Toyota Estima с одинаковым армянским государственным номером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.



Обе автомашины водворены на специализированную стоянку.

"Установлено, что оба водителя не приобретали полис страхования. Кроме того, один из них ранее был лишён водительских прав. При этом на указанных автомашинах допущено семь фактов нарушений скоростного режима, в связи с этим оба водителя привлечены к административной ответственности по статьям 592, 612 часть 4, 230 часть 2 КоАП в виде штрафа на общую сумму 310 тысяч 500 тенге", — указывается в сообщении.

Проводится работа по установлению подлинности указанных номеров. Полицейские не исключают, что изъятые номера являются поддельными, так как в свидетельствах о регистрации задержанных автомашин указан один и тот же номер, на одной из них номер кузова не совпадает с указанным в техпаспорте.

"Оба водителя утверждают, что ранее купили данные автомашины с указанными номерами и документами, однако какую-либо проверку на подлинность они не проводили. Для проверки подлинности изъятых номеров и документов назначена соответствующая проверка. При покупке автомашин необходимо тщательно сверять номера и документы, чтобы не попасть в подобную ситуацию", — отметили в ДП.