ДУМК признало курение электронных сигарет харамом

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Духовное управление мусульман Казахстана признало электронные сигареты харамом, передаёт BaigeNews.kz.

Фетва "Предписание об употреблении электронных сигарет" принята на очередном заседании совета улемов ДУМК под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы.

В тексте фетвы указывается, что электронная сигарета – это новый тип сигарет с химической смесью и жидкостью, со специальным сменным картриджем, который поставляет никотин и токсичные вещества в организм человека через дыхательные пути. Они наносят человеку не меньше вреда, чем обычные сигареты.

"Электронные сигареты являются харамом, потому что они вредны для здоровья человека и расточительны. Их нельзя использовать", - отметили в ДУМК.

Комитет по фетвам Египта и Иордании также запретили электронные сигареты, отметили в ДУМК.