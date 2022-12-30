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Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 07:42
195
Сегодня, 07:42
195
Фото: pixabay.com

ДУМК признало курение электронных сигарет харамом

Духовное управление мусульман Казахстана признало электронные сигареты харамом, передаёт BaigeNews.kz.

Фетва "Предписание об употреблении электронных сигарет" принята на очередном заседании совета улемов ДУМК под председательством Верховного муфтия Наурызбай кажы Таганулы. 

В тексте фетвы указывается, что электронная сигарета – это новый тип сигарет с химической смесью и жидкостью, со специальным сменным картриджем, который поставляет никотин и токсичные вещества в организм человека через дыхательные пути. Они наносят человеку не меньше вреда, чем обычные сигареты.

"Электронные сигареты являются харамом, потому что они вредны для здоровья человека и расточительны. Их нельзя использовать", - отметили в ДУМК.

Комитет по фетвам Египта и Иордании также запретили электронные сигареты, отметили в ДУМК.

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#курение #ДУМК #сигарета
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:42
195
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