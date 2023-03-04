"Думала, что это розыгрыш" — студентка из Кызылорды получила подарок от Токаева

Фото: Айнур Тулешова

Студентка Кызылординского университета имени Коркыт ата Акжайык Тажи получила письмо и памятный подарок от главы государства. Молодая девушка признается, что была искренне удивлена такому вниманию со стороны Президента, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас Акжайык Тажи учится на четвёртом курсе университета по специальности "Педагогика и психология". Студентка — отличница учёбы, обладательница президентской стипендии и гранта имени "Елбасы", победительница республиканского конкурса "Қазақстанның 100 жаңа есімі".

Кызылординка неоднократно становилась призёром международных и республиканских олимпиад. Она увлекается наукой, проводит исследования в сфере педагогики, психологии, агрономии и экологии, участвовала в различных конкурсах научных проектов.

"Участвовать в научных проектах я начала с первого курса университета. В 2019 году в Астане прошел ХІІ республиканский конкурс "Жас ғалым". Я лабораторно исследовала тему "Эффект экстразола на выращивание кукурузы и на его биометрические параметры". Моя работа заняла первое место. Это победа стала для меня большим толчком. Я стала увлекаться наукой и представлять свои проекты на международных конкурсах", — говорит Акжайык.

Кызылординка считает, что достигла большого успеха благодаря поддержке государства. Акжайык никогда в живую не видела Касым-Жомарта Токаева. Она мечтает встретиться с ним, а пока решила отправить ему письмо.

"В 2019 году я поступила в университет. Именно в этот год в нашей стране был принят Закон "О статусе педагогов". Студентам, которые учились на педагогических специальностях увеличили стипендию. Это стало большой поддержкой для молодёжи. Помимо этого у нас появилась возможность учиться заграницей, участвовать в лекциях зарубежных преподавателей. Сейчас мы тесно сотрудничаем со специалистами из Германии, России и Южной Кореи. 1 февраля этого года я решила отправить письмо Президенту и поблагодарить его за заботу о молодёжи. Однако не думала, что получу ответ", — рассказывает студентка.

Акжайык признаётся, что время от времени перечитывает письмо главы государства. Подарок в виде золотого пера станет её талисманом.

"В тот день я была на практике, работала с учениками. Мне позвонили с незнакомого номера, сказали что я получила письмо и подарок от Президента. Я была в шоке: думала, что меня разыгрывают. Потом состоялось торжественное мероприятие и мне вручили ответное письмо главы государства. В нём он пожелал мне успехов и поблагодарил за теплые слова. Также отметил, что и в ближайшее время в стране будут создавать все условия для качественного образования подрастающего поколения. Сейчас подарок Касым-Жомарта Кемелевича стоит на самом видном месте в доме. Родные искренне радуются за меня и гордятся моими успехами", — делится Акжайык Тажи.

По словам студентки, это письмо мотивировало её на новые достижения. Она планирует с отличием окончить университет и работать во благо народа.