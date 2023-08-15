  • 15 Августа, 17:41
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ДТП в Карагандинской области: 3 человека погибли

Сегодня, 16:15
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polisia.kz Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:15
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Фото: polisia.kz

Три человека погибли в ДТП в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 августа на автодороге Алматы - Екатеринбург в 50 км от поселка Аксу-Аюлы произошла авария с участием Chevrolet Cobalt и Volkswagen Passat.

"В результате ДТП 41-летний водитель автомашины Volkswagen и две его пассажирки от полученных травм скончались на месте происшествия. Также 28-летний водитель автомашины Chevrolet и семь пассажиров обеих автомашин доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.

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