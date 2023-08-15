ДТП в Карагандинской области: 3 человека погибли
Сегодня, 16:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
165Фото: polisia.kz
Три человека погибли в ДТП в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
15 августа на автодороге Алматы - Екатеринбург в 50 км от поселка Аксу-Аюлы произошла авария с участием Chevrolet Cobalt и Volkswagen Passat.
"В результате ДТП 41-летний водитель автомашины Volkswagen и две его пассажирки от полученных травм скончались на месте происшествия. Также 28-летний водитель автомашины Chevrolet и семь пассажиров обеих автомашин доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.
Самое читаемое
- Жара, дождь и мокрый снег: каким будет понедельник для казахстанцев
- Живущая в Испании двукратная чемпионка мира назвала свой ру
- В Узбекистане блогерша подарила мужу на день рождения вторую жену
- Блогер из Атырау показала в Инстаграм реальную жизнь в Африке
- Дисциплина как в армии: хореограф из Петропавловска создает танцевальную "империю"