"Дронами уже не напугаешь": сайгаки атаковали поля фермеров Карагандинской области

За последние три года численность сайги бетпакдалинской популляции возросла почти в три раза. Это радует зоозащитников Карагандинской области. Однако, фермеры региона бьют тревогу. Потому что такое количество диких животных с каждым годом причиняет убытки хозяйствам. Корреспондент BaigeNews.kz узнавал как местные власти решают проблему.

В Казахстане обитают три популяции сайги: бетпакдалинская, уральская и устюртская. В частности, в Карагандинской области обитает бетпакдалинская популяция сайгаков. Животные мигрируют дважды в год. Первая миграция приходится на сезон окота сайги, который происходит в середине-конце мая и длится примерно одну-две недели. А вторая – на осень. В это время животные мигрируют на юг страны. Во время каждой перекочевки территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира ведет учет поголовья животных.

"Комитетом лесного хозяйства и животного мира на ежегодной основе организуется авиучет сайгаков с привлечением аккредитованной научной организации и РГКП "ПО "Охотзоопром" и проводится под контролем инспекторов РГУ "Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира". В период с 30 апреля по 5 мая 2023 года на территории Нуринского района Карагандинской области проведен весенний авиаучт сайгаков бетпакдалинской популяции. В авиаучете принимали участие сотрудники РОО "Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана", Коргалжынский государственный природный заповедник, РГКП "ПО "Охотзоопром", АО "Казавиаспас" и специалисты нашей территориальной инспекции", - сообщили в Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

По данным ведомства, за период с 2021 по 2023 год наблюдается устойчивый рост бетпакдалинской популяции сайги. За три года поголовье выросло с 285 тысяч до 750 тысяч особей.

Охрану сайгаков Бетпакдалинской популяции на территории Карагандинской области осуществляют инспектора РГКП "ПО "Охотзоопром", местная полицейская служба, егерский состав природопользователей, госинспектора РГУ "Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира". И судя по показателям роста численности животных, они со своей задачей справляются отлично. Этот факт радует зоозащитников, но не аграриев.

Фермеры Карагандинской области бьют тревогу и оббивают пороги всех органов валсти. Главная проблема заключается в том, что сайгаки наносят огромный ущерб их урожаю. По словам аграриев, по их полям бегают до 10-15 тысяч особей сайги.

"У нас 3 500 гектаров полей. Я пять лет сею поля, и на протяжении всего этого времени к нам приходят сайгаки. Последние три года, можно сказать, это прям нашествие сайгаков. 4-5 лет назад мы сгруппировывались с другими крестьянскими хозяйствами и выезжали на автомобилях, чтобы отгонять животных с полей. Но с ростом их численности, это стало невозможным. И если они в первые годы хоть как-то реагировали, пугались, то сейчас уже ничего не боятся. Раньше мы запускали квадрокоптеры, и могли их таким образом отпугивать. А сейчас на эти аппараты они вообще не обращают внимания, привыкли. Сейчас нам приходится самим заезжать на машинах на поля. Однако таким образом мы сами топчем засеянную землю, а сайгаки тем временем ломают стебли. Они не сколько съедают посеянную культуру, сколько топчут ее во время миграции", - говорит руководитель ТОО "РостАгроGroup" Данияр Жусупов.

Чтобы решить проблему, куда только не обращались фермеры, но реальных действии со стороны госорганов они так и не увидели.

"Максимум что они могут сделать, это отправить к нам один "пикап" с инспекторами. Но мы ведь даже на 15-20 джипах не можем их отогнать, что сделает этот один пикап? Они приезжают, смотрят, головой качают и уезжают. И сейчас сайгаки ходя, но уже поменьше. Когда их примерно до 1 000 голов, мы сами можем их проконтролировать. Но когда начинается нашествие, мы уже бессильны", - сетует Жусупов.

Только на территории одного крестьянского хозяйства табуны сайгаков могут повредить от 200 до 400 гектаров полей. А таких хозяйств около 40 в 13 округах трех районов Карагандинской области.

Помимо сайги урон урожаю в этом году нанесли и небалгоприятные погодные условия. Прям перед осенней страдой на большей территории Нуринского района выпал крупный град. Да и сейчас не прекращяютсядожди. Это безусловно влияет на урожайность и качество зерна.

Учитвывая сложившуюся ситуацию фермеры просят акиматы хоть как то помочь им.

"Когда прошел крупный град, по нашему району 11 тысяч гектаров ушли под полное списание. Вообще ноль. То есть град бул настолько крупным, что не удалось спасти ничего на этих полях. Представители акимата, Атамекена приезжали и заактировали все. Но какой толк с этого? Нам это прокомментировали так, что надо было своевременно застраховать все это. Но в данном случае от града страхования нет. Есть от засухи, есть от обилия осадков в период уборки. Я буквально сегодня запрашивал информацию на будущий год. Но мне ответили, что от таких стихийных бедствии, где бывает 100% потеря урожая, страхования нет. А если и есть в других каких-то страховых компаниях такое, то стоимость страховки обойдется нам намного дороже самого урожая, и нет смысла тогда заниматься сельским хозяйством. Мы понимаем, что государство тут ни при чем. Но хотелось бы, чтобы нам хотя бы дали отсрочку по платежам кредитов. Ведь при таком убытке нам не с чего будет платить. Да и на следующий год нам надо закупать семена", - добавил Данияр Жусупов.

Проблемы фермеров не остаются без внимания, утверждают в управлении сельского хозяйства. Ущербы они уже подсчитывают.

"На данный момент мы считаем все понесенные ущербы. С нашей стороны было отправлено предложение в Минсельхоз по возмещению этих расходов. Хотя бы возместить расходы по установке ограждений, которые строят фермеры. Этот вопрос на сегодня тоже рассматривается, но пока не нашел решения. Помимо всего этого мы пытаемся хоть как-то помочь фермерам восполнить урон, причиненный урожаю плохими погодными условаиями. В этой связи была создана специальная комиссия по области, оперативная рабочая группа по инициативе заместителя акима области. В ближайшее время специалисты данных групп быдут выезжать в районы, чтобы документально зарегистрировать ущерб крестьянских хозяйств. Затем мы выйдем с предложением в министерство. В Минсельхозе в свою очередь совместно с КазАгроФинанс будут рассматривать возможность отсрочки платежей по кредиту наиболее пострадавших крестьянских хозяйств. Мы надеемся, что этот вопрос найдет свое решение", - прокомментировал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Сырым Бошпанов.

Тем временем, пока аграрии и чиновники пытаются спасти урожай, инспекторы лесного хозяйства и животного мира далеют свою работу. Они проводят ежегодно акции по охране животных.

Так, по данным Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в рамках масштабной акции "Сайгак" создан Координационный штаб по взаимодействию правоохранительных, природоохранных органов. Также системтически проводястя рейды по предупреждению незаконной охоты, харнению, вывозу и сбыту дериватов сайги.

В инспекции напомнили, что незаконная добыча сбыт, харнение, перевозка дереватов и рогов сайги наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет. При этом размер возмещения вреда за одну особь самца сайгака составляет 500 МРП, за одну особь самки или молодняка составляет 350 МРП.