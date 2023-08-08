Древнюю пирамиду обнаружили учёные при раскопках в области Абай

Учёные-археологи Евразийского национального университета имени Гумилёва обнаружили степную пирамиду бронзового века больших размеров, не встречавшуюся ранее в степях Евразии. Раскопки ведутся в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МНВО.

С 2014 года учёные кафедры археологии и этнологии исторического факультета ЕНУ ведут археологические раскопки на комплексном памятнике Қырықүңгір возле населенного пункта Токтамыс Абайского района Абайской области. В них участвуют студенты и магистранты. В результате исследований обнаружена степная пирамида бронзового века начала второго тысячелетия до нашей эры, то есть созданная четыре тысячи лет назад.

"Степная пирамида построена с большой точностью, шестиугольная. Каждая грань имеет расстояние 13 метров и выложена восемью рядами камней. В центре несколько кругов. Это очень сложное комплексное строительство. На стенах за пределами сооружения в том же комплексе преобладают изображения различных животных, особенно лошадей. Есть также изображения верблюда. Находки в раскопках - керамика, золотые серьги и другие украшения свидетельствуют о том, что бронзовый век был центром культуры в древности. Это говорит о том, что уже в тот период культ лошади был очень высоким", - сказал учёный-историк, заведующий кафедрой археологии и этнологии ЕНУ Улан Умиткалиев.

Исследования проводятся совместно с зарубежными учёными.