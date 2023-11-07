Древнейшие человеческие захоронения обнаружили на территории Казахстана

Археологическая исследовательская команда TEECA выяснила, что захоронение в поселении Кокен Абайской области может быть самым ранним из известных на территории РК, передаёт BaigeNews.kz.

Раскопки, проведённые учёными-археологами Назарбаев Университета, Института археологии имени Маргулана, Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) и Павлодарского государственного университета проливают свет на отложения каменного века, которые залегали под поселением бронзовой эпохи.

В этих более ранних слоях обнаружено человеческое захоронение, датируемое серединой VI тысячелетия до нашей эры (около 5471–5222 гг. д.н.э.) - периодом раннего неолита.

После радиоуглеродного анализа ученые выяснили, что захоронение в поселении Кокен Абайской области Казахстана содержит самые ранние человеческие останки, сохранившиеся в контексте погребения на территории всего Казахстана. Это делает находку уникальной и бесценной составляющей казахстанского культурного наследия. Находка представляет учёным редкую возможность изучить систему верований, образ жизни и идентичность охотников-собирателей каменного века, населявших этот регион 7 500 лет назад.

"От самих раскопок и анализа до публикации материала весь процесс занял более трёх лет работы нашей команды, состоящей из казахстанских и международных специалистов. Это открытие невероятно важно для казахстанской археологии. В Казахстане очень много археологических материалов каменного века, но тут речь именно о человеческом захоронении. Благодаря этому открытию у нас наконец появилось окно в жизнь людей, населявших тогда этот регион", - отметил ассоциированный профессор Назарбаев Университета, археолог Паула Доумани Дюпюй.

В могиле с высокой вероятностью находились останки двух человек. Как показали результаты остеологического анализа, кости принадлежали подростку и зрелому человеку. Анализ, проведённый командой TEECA, указывает на существование своеобразного ритуала, при котором части скелетов разных людей хоронились вместе. В Кокенском захоронении в одну погребальную яму овальной формы были помещены два человека без сопутствующего погребального инвентаря. Взрослый мужчина лежал в позе эмбриона, и был, по-видимому, завернут в ткань, при этом у него отсутствовала голова. Найденный рядом череп подростка был без скелета, что, по мнению исследователей, является либо преднамеренным ритуалом, либо результатом частичного разрушения могилы более поздними обитателями стоянки.

На данный момент исследователи находятся в процессе поиска жилых построек и других захоронений каменного века на стоянке Кокен, которые можно было бы связать с захоронением каменного века и которые могли бы помочь объяснить наличие подобного двойного захоронения.

Открытие также поднимает вопрос о том, какое значение это место имело для древних людей, населявших Кокен, и что именно способствовало погребению двух индивидуумов в одном захоронении. Ответы на этот и другие вопросы исследователи искали в регионах, расположенных к северо-востоку от Кокена за пределами Казахстана. Подобный погребальный обряд, при котором голову одного человека хоронили вместе с телом другого, также практиковался в Сибири и Монголии. Наличие такого сходства предполагает, что народы Восточного Казахстана уже в каменном веке могли иметь далеко идущие культурные связи, а также позволяет учёным по-новому взглянуть на структуру населения и динамику взаимодействия народов каменного века, которые впоследствии повлияли на развитие великих кочевых культур Евразийского континента.