Драку устроили водители в Алматы

Видео драки между водителями автомобиля и автобуса в Алматы прокомментировали в департаменте полиции города, передаёт BaigeNews.kz.

Видео конфликта появилось в социальной сети. О причинах потасовки и каким был её итог не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КРИСПИ | KRISP | АЛМАТЫ|ТАЛГАР (@kris_p_almaty_obl)

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района проводится досудебное расследование. Уголовное дело зарегистрировано по статье 107 части 1 УК РК. В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза и проведены соответствующие следственные действия. По результатам комплекса мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в полиции.