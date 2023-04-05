Драку на ножах устроили школьники в Кызылорде

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В одной из школ Кызылорды произошла потасовка между учащимися, передаёт BaigeNews.kz. В результате один из подростков получил ножевое ранение. Его сразу же госпитализировали.

"4 апреля 2023 года в одной из школ города между учащимися произошел конфликт, в результате чего один получил ножевое ранение. Подросток доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи он отправлен домой. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 УК РК, назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в департаменте полиции Кызылорды.

Подозреваемого доставили в УП города и передали под присмотр родителям. Проводятся следственные действия.