  • 7 Февраля, 21:54
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Драку на дороге устроили водители в Алматинской области

Сегодня, 20:58
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 20:58
Сегодня, 20:58
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Сотрудники полиции задержали участника драки на трассе "Алматы-Бишкек". Об этом сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте стало известно из соцсетей.

"Сотрудниками полиции установлен и задержан 36-летний уроженец Алматинской области. Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертных исследований для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств инцидента. Задержанный дал признательные показания. Он водворён в ИВС", - рассказал Аленов.

Напомним, 6 февраля в ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись, где двое мужчин на проезжей части устроили потасовку. По факту  возбуждено уголовное производство в УП Карасайского района по признакам хулиганства. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Бауржан Аленов (@baurzhan__alenov)

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