Драку на дороге устроили водители в Алматинской области

Сотрудники полиции задержали участника драки на трассе "Алматы-Бишкек". Об этом сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте стало известно из соцсетей.

"Сотрудниками полиции установлен и задержан 36-летний уроженец Алматинской области. Проводятся необходимые следственные действия с назначением экспертных исследований для обеспечения полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств инцидента. Задержанный дал признательные показания. Он водворён в ИВС", - рассказал Аленов.

Напомним, 6 февраля в ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись, где двое мужчин на проезжей части устроили потасовку. По факту возбуждено уголовное производство в УП Карасайского района по признакам хулиганства.