Драка в интернате Павлодарской области попала на видео

Фото: рixabay

Служебное расследование проводят и в управлении образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В соцсетях распространились кадры драки между воспитанницами интерната. Автор ролика заявил, что в Павлодарской области присутствует насилие среди воспитанниц Песчанского детского дома. И просил оказать содействие в защите детей.

В областном управлении образования сообщили, действительно, между воспитанницами специальной школы-интерната №2 произошел словесный конфликт, переросший в драку.

"Дежурный воспитатель и другие воспитанницы незамедлительно принялись разнимать девочек. В ходе драки несовершеннолетние не получили каких-либо телесных повреждений. Дополнительно сообщаем, что управление образования проведет служебное расследование, по итогам которого рассмотрят меры дисциплинарного характера в отношении должностных лиц", - прокомментировали в управлении.

В полиции заявили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции района Теренколь. Полиция проводит проверку, обстоятельства произошедшего выясняются. Также отмечено, что инцидент произошёл еще в феврале этого года.