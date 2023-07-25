Драка в бассейне в Атырау: подросток пожаловался на домогательства мужчин

Фото: polisia.kz

Групповая драка произошла в бассейновом комплексе в Атырау. Двое пострадавших в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, в ОП №2 поступило сообщение о драке между неизвестными в комплексе "Саванна", расположенном в микрорайоне Жулдыз.

В ходе проверки установлено, что 16-летний подросток пожаловался одному из спасателей на то, что некий мужчина его "трогал", это и стало причиной драки между спасателями и посетителями бассейна.

Двое молодых людей, 2001 и 2005 годов рождения, доставлены в областную больницу с различными травмами.

Подозреваемые, которым 28, 29 и 30 лет, находятся под следствием по статье 293 УК РК - "Хулиганство".

Проводится расследование всех обстоятельств дела.