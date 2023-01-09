Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы

В МВД прокомментировали распространяемое в соцсетях видео с дракой в одном из караоке-клубов Алматы. Авторы публикаций заявляют, что в кадр попали сыновья Бахаридина Аблазимова и Динмухамета Идрисова, передаёт BaigeNews.kz.

Те, кто слил видео с камер наблюдения в заведении в Сеть, уверяют, что "детей олигархов охраняли семь-восемь телохранителей". Среди пострадавших якобы диджей, гости и охранники караоке-клуба.