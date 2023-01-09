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Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 9 Января, 20:17
2119
9 Января, 20:17
2119

Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы

В МВД прокомментировали распространяемое в соцсетях видео с дракой в одном из караоке-клубов Алматы. Авторы публикаций заявляют, что в кадр попали сыновья Бахаридина Аблазимова и Динмухамета Идрисова, передаёт BaigeNews.kz.  

Те, кто слил видео с камер наблюдения в заведении в Сеть, уверяют, что "детей олигархов охраняли семь-восемь телохранителей". Среди пострадавших якобы диджей, гости и охранники караоке-клуба.

"Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 293 УК РК - "Хулиганство". Участники драки установлены и допрошены. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных участниками конфликта, назначены судебно-медицинские экспертизы. Производство по уголовному делу осуществляет следственное управление ДП Алматы", - сказано в официальном сообщении МВД.

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#драка #Алматы #расследование
BaigeNews.kz
9 Января, 20:17
2119
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