Драка, стрелки на брюках и внимательность: одноклассники Токаева рассказали, каким запомнили его в школе

Фото: кадр из видео

В Сети опубликовали фильм "Выпускники. Капсула времени" об алматинской школе-гимназии №25, в которой учился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

Одноклассники и друзья главы государства, выпускники 1970-ого года 10 "В" класса, рассказали, как учился президент и чем им запомнился. Например, его сосед по парте Вячеслав Константинов вспоминает, что Жомарт, как соклассники его называют, был по-особенному аккуратен.

"Мы с Касым-Жомартом попали в проливной дождь, в ливень. Вымокли совершенно, то есть мы пришли сели за парту, и я как-то не обратил внимание, но он что-то руками под партой делал немножко. А когда мы вышли на перемену, мои штаны чуть высохли, сели и были чуть ниже колен и жамканные, а он вышел со стрелками на брюках. А он, оказывается, руками потихонечку стрелку выглаживал", - вспоминает Вячеслав Константинов.

При этом Андрей Антоненко рассказал, что будущий президент уже тогда успешно решал конфликты, был дипломатом, но умел постоять за себя, занимаясь настольным теннисом. Даже в этом виде спорта можно поставить хороший удар.

"Если возникали какие-то конфликты, у него уже тогда был дар решить всё мирным путём... Нас было трое, тех было четверо. Традиционное: "Пацаны, дайте закурить", мы не курили. Слово за слово, что-то Жомарт начал говорить. И тут полетела оплеуха от одного. Кончилось тем, что мы получили, но та компания ретировалась, досталось им нормально. Удары у Жомарта были такие хлёсткие, он же настольным теннисом занимался", — делится воспоминаниями соклассник Токаева о драке.

Женская часть класса очень тепло отзывается о своём однокласснике Токаеве. И даже спустя 53 года подмечает, что он всегда почтительно относился к окружающим, умел слушать и был очень спокойным.

Кадр из видео. Фото класса, в котором учился Касым-Жомарт Токаев.

"Я всегда считала, что он как-то серьёзнее нас что ли. Я не видела, например, чтобы он несся, например, по коридору и с размаху мог кому-то дать подзатыльник. Я даже считала, что это было бы дико видеть его в таком виде". "Он был вежлив со всеми, уважал нас всех. То есть, если некоторые мальчишки порой дразнили, за косички дёргали, нет, такого не было никогда. Не обижал, со всеми был очень вежлив, почтителен, с уважением, и с ним всегда было очень приятно общаться. Он такой остался и сейчас". "Запомнился очень спокойным. Не было такого, что человек выучил урок и тянет руку "спросите меня", нет, он сидел спокойно. Но если его спрашивали, он отвечал хорошо", "Когда у доски кто-то отвечал, он очень внимательно слушал. Он переживал, чтобы его товарищ, который отвечал у доски, точно раскрыл тему и ничего не упустил", - вспоминают они.

Кадр из видео. 10 "В", выпуск 1970 года.

Нынешний директор 25-ой школы Газиза Оманбай рассказала о капсуле времени, которую заложили выпускники 1970-ого года.

"В 2004 году мы проводим реконструкцию вестибюля, прибегают рабочие и говорят, что что-то нашли в стене. Мы выбегаем вниз и в нише, в стене, стоят досточки, и за досточками лежит кубок. И когда мы его открыли, в трубочку были сложены на альбомных листах, письма с рисунками, где-то вклеены были картинки. "Выпускникам 2017-ого года", и там же из этого кубка выпал листочек в линеечку, на котором красной пастой было написано "Кубок замуровали Антоненко, Константинов, Токаев, Устемиров", - рассказала она.

Как пояснили сами авторы записок, они писали письмо-послание комсомольцам 2017-ого года.

Кадр из видео. Касым-Жомарт Токаев в 1-ом классе.

В 2024 году школе, которую закончил президент, исполняется 100 лет, а дружбе, зародившейся между президентом и его одноклассниками в 1960-ом уже 63 года.