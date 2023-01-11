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  • Драка школьниц: родителей девочек оштрафовали в Талдыкоргане
polisia.kz Вчера, 22:53
499
Вчера, 22:53
499
Фото: polisia.kz

Драка школьниц: родителей девочек оштрафовали в Талдыкоргане

В Талдыкоргане родители школьниц, обвинённых в избиении подруги-сверстницы, предстали перед судом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Жетісу каждая семья оштрафована на 20 МРП (69 тысяч тенге).

Административное производство по статье 73-1 КоАП РК - “Умышленное причинение легкого вреда здоровью” в отношении правонарушительниц пока продолжается.

Представитель потерпевшей школьницы (её бабушка), которая вначале отказалась от подачи заявления, всё же написала в городскую полицию официальное обращение. Девушку госпитализировали.

По факту назначены необходимые экспертизы.

"Полиция также проверяет другие факты касательно участников конфликта. Автором видео оказался 19-летний знакомый несовершеннолетних девушек, которого также установили, доставили в полицию и привлекли к адмответственности. Действия несовершеннолетних правонарушительниц рассматривает специально созданная комиссия в составе работников органов образования и правоохранителей", - уточнили в ДП.

Ранее в полиции установили, что видео драки снято 9 января. Все участники инцидента - несовершеннолетние.

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#драка #школьники #Талдыкорган #полиция #штраф #суд
BaigeNews.kz
Вчера, 22:53
499
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