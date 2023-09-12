Дожди с грозами и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
Сегодня, 16:11
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Сегодня, 16:11Сегодня, 16:11
167Фото: baigenews.kz
12 сентября на большей части республики сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 12 сентября на северо-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока в ночные часы пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.
"На северо-западе небольшое повышение температуры воздуха днём от 13-23 до 15-25 тепла, на севере от 10-15 до 12-17 тепла, в центре от 10-23 до 12-23 тепла, основной фон температуры воздуха на западе днём 18-25 тепла, на юге 22-30 тепла, на юго-востоке страны 18-27, в горных районах 7-12 тепла ", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет ".
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