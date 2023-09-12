Дожди с грозами и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Казахстане

12 сентября на большей части республики сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 12 сентября на северо-западе, севере, в центре и на востоке Казахстана ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока в ночные часы пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.