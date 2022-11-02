Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде на три дня

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Прогноз погоды в Казахстане на предстоящие три дня, третье, четвёртое и пятое ноября, представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно прогнозу метеорологов, в предстоящие дни погоду в стране будет определять малоподвижный Северо-западный циклон с большими запасами влаги. Погода будет неустойсива, будут идти дождь и снег. Днём четвёртого ноября и ночью пятого ноября на северо-западе и севере страны днем четвёртого, сутки пятого ноября в горных и предгорных районах юга, юго-востока республики ожидаются сильные осадки. Пятого ноября ночью на юго-западе Казахстана пройдёт сильный дождь.