Дожди и понижение температуры ждут астанчан
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В РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.
12 июня
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днём град. Ветер северо-западный, северный 9-14, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днём 17-19 тепла.
Алматы: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 17 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днём 29-31 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днём 34-36 тепла.
13 июня
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днём град. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днём 23-25 тепла.
Алматы: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днём 26-28 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днём 30-32 тепла.
14 июня
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, днём град. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днём 25-27 тепла.
Алматы: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днём 26-28 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днём 30-32 тепла.
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