Дожди, град, шквал ожидаются на севере Казахстана

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На западе и севере Казахстана 7 сентября пройдут дожди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

На остальной части РК сохранится погода без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра, днём на севере – град, шквал.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, на юге и востоке Абайской, на западе, юге, востоке Карагандинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днём на большей части Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской, на севере, юге Алматинской, на западе, севере и юге Жамбылской областей сохраняется сильная жара.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днём 18-20 тепла.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днём 33-35 тепла.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днём 36-38 тепла.