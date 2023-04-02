Дождь, ветер, разливы рек: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают синоптики, на большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков. Лишь на юго-западе, юге страныс с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, на юге с грозами. По республике на юго-востоке ожидается очень сильный ветер, на юге — пыльная буря, на западе — туман.

В областях Жетысу и Жамбылской сохраняется очень сильный ветер с порывами 30 метров в секунду и более.

Днём в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.

Ночью в Алматинской, Жамбылской областях сохраняются заморозки 1-6 градусов, в области Жетысу заморозки 2-7 градусов, на севере, в горных районах Туркестанской области заморозки 1 градус.

3 апреля утром и днём в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, западе, в горных и предгорных районах ожидается гроза. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус. Ветер восточный, северо-восточный, на большей части области 15-20, в горных районах, на севере области порывы 23-28 метров в секунду. В Шымкенте 3 апреля временами ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 3 апреля временами ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

3 апреля в Алматинской области ветер северо-восточный, на севере, востоке, в горных районах области ожидается 15-20, порывы 25 метров в секунду. Ночью сохраняются заморозки 1-6 градусов. В Алматы 3 апреля ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса, а в Конаеве 2-4 градуса.

На севере, востоке области Жетысу сохраняются ветер северо-восточный, порывы 17-22 метров в секунду. Ночью заморозки 2-7 градусов. В Талдыкоргане 3 апреля сохраняются ветер северо-восточный, временами порывы 17-22 метра в секунду. Ночью заморозки 4-6 градусов.

В центре и на востоке Актюбинской области ожидается ветер восточный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В центре Кызылординской области ожидается гроза, сохраняется пыльная буря. Сохраняется ветер восточный 15-20, в центре области порывы 23 метров в секунду. В Кызылорде пыльная буря, ветер восточный 15-20 метров в секунду.

03 апреля на юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный 15-20, временами порывы 23 м/с.

Со 2 по 4 апреля в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются повышения уровней воды в бассейнах рек Тобыл, Есиль, Нура.

Реки, на которых возможно превышение опасных уровней.

Костанайская область:

- гп р. Аят – с. Варваринка (факт на 1 апреля 12 ч. – 487 см, опасный уровень – 600 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня;

- р. Желкуар – п. Чайковское (факт на 1 апреля 12 ч. – 480 см, опасный уровень – 550 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня.

Карагандинская область:

- гп р. Токырауын – а. Актогай (факт на 1 апреля 12 ч. – 309 см, опасный уровень – 440 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня;

- гп р. Талды – с. Новостройка (факт на 1 апреля 12 ч. – 423 см, опасный уровень – 555 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня;

- гп р. Улкен Кундызды – п. Киевка (факт на 1 апреля 12 ч. – 226 см, опасный уровень – 360 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня.

Акмолинская область:

- гп р. Селеты – выше Селетинского водохранилища (с. Бестогай) (факт на 1 апреля 8 ч. – 833 см, опасный уровень – 840 (1050) см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня.

Специалисты уточняют, что при превышении опасных отметок возможно угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.

До 4 апреля на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 2-3 апреля ночью сохраняются заморозки 1-6 градусов, 4 апреля 2 градуса. В Таразе 2-4 апреля временами ожидается туман. 2-3 апреля ветер северо-восточный, порывы 15-20, временами 23 метров в секунду. 2-3 апреля ночью ожидаются заморозки 1-3 градусов.