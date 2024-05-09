Дождь, ветер и град: в Астане и 13 регионах страны объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 10 мая в ряде регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью в горных районах, днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке области Улытау ожидается гроза. Ветер западный с переходом на северный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

В Астане 10 мая ожидается временами гроза, град.

Днём на юге Кызылординской области ожидается гроза. 10 мая на западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с, днем на западе, севере области временами 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Днём на западе, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в центре, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Конаеве днём ожидается юго-западный ветер, порывы 18 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, днем в горных районах град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте утром и днем временами ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, севере области Абай ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

Днём в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на западе, юге Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 3 градуса. 10 мая на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.