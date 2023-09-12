Дождь в Астане: с потопами борются 100 спецмашин

После дождя в Астане вновь образовались подтопления на некоторых улицах. В городе для борьбы со стихией задействовали более 100 единиц спецтехники. На залитых участках работают бригады коммунальщиков, передаёт BaigeNews.kz.

"Организацией Elorda eco system на постоянной основе ведутся мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприёмников, пропарка труб, откачка вод, строительство систем ливнёвой канализации и очистных сооружений. Данные работы ранее позволили решить проблему с подтоплениями на более 200 проблемных участках. Вопрос строительства сетей ливнёвой канализации и очистных сооружений находится на контроле акимата города. В этом году планируется построить 2,5 километра магистральных сетей ливнёвой канализации для отвода поверхностных стоков", - сообщили в акимате города.