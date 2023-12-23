Дождь, туман и гололёд: почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета" в республике 24 декабря ожидается неустойчивая погода. На западе, северо-западе, севере страны, пройдут осадки, на западе сильные осадки: снег, дождь. На юге, юго-западе дождь. По стране прогнозируются туман, порывистый ветер, на западе, северо-западе, севере – гололёд, на востоке – низовая метель, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах страны.

24-25 декабря на севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

24 декабря днём на западе, севере Акмолинской области ожидается гололёд. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица.

На большей части Атырауской области и в Атырау ожидается туман, на севере, востоке области гололёд.

Врайоне Алакольских озёр области Жетысу ветер юго-восточный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

24 декабря днём на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-восточный, южный днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске днём ожидается временами сильные осадки. Туман, гололёд.

В центре Кызылординской области ожидается туман. Ожидается ветер юго-восточный, южный днем на востоке области 15-20 метров в секунду.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области, днем на юге, востоке области ожидается гололед. На севере, востоке области ожидается туман. На большей части области на дорогах ожидается гололедица. В Петропавловске ожидаются туман, на дорогах гололедица.

Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на севере, востоке области порывы 18 метров в секунду.

Днём на западе, севере Актюбинской области ожидается гололёд. На западе, юге области ожидается туман.

На севере, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный на севере, в центре области 15-20, порывы 23 метров в секунду.

На западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на западе, в центре области 15-20 метров в секунду.

24 декабря ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области и в Караганде ожидается туман.

На севере, западе, востоке Костанайской области ожидается гололёд. На севере, востоке области туман. В Костанае ожидаются туман, гололёд.

Утром и днём на севере, западе, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане утром и днём ожидается ветер южный, юго-западный 15-20 метров в секунду.

24 декабря ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман.

26 декабря ночью на западе, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололёд. 24-26 декабря на юге, в горных районах области ожидается туман. 24-26 декабря ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду, 25-26 декабря порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 24-26 декабря ожидается туман, 26 декабря гололёд. 25-26 декабря ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20, временами 23 метров в секунду.