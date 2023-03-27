Дождь со снегом, гололёд и усиление ветра ожидаются в Казахстане

Неустойчивая погода ожидается в ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"28-30 марта западная часть территории Казахстана будет под влиянием пониженного давления, в связи с чем прогнозируется неустойчивая погода. А также с прохождением фронтальных разделов 29 марта на севере, днём в центре, 29-30 марта на востоке пройдут осадки (дождь, снег), днём 30 марта сильный снег с низовой метелью, 29-30 марта на юге, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами", - говорится в сообщении.

Кроме того, по республике прогнозируются туманы, усиление ветра, на юго-западе пыльная буря, на севере и востоке – гололёд. 30 марта на севере, востоке и в центре страны ожидается понижение температуры воздуха днём до -5+5.