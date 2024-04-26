Дождь, снег, шквалистый ветер прогнозируют синоптики в Казахстане

"Казгидромет" представил прогноз погоды на 26 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Так, на южную, юго-восточную, восточную часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Южный циклон и с прохождением атмосферных фронтов здесь пройдут дожди с грозами, на востоке страны ожидается ночью снег, днем осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока страны осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке сильные дожди с выпадением града, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). По республике усилится ветер, на юге, юго-востоке шквалистый ветер. Лишь на западе и севере страны сохраняется погода без осадков.

"На востоке области Ұлытау ночью ожидаются заморозки 2 градуса. На большей части Мангистауской, в центре, на востоке и западе Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность", - сказала пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Также в связи с прогнозом сильных осадков в период 26-28 апреля в горных и предгорных районах области Жетісу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.